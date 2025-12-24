Incidente fra due auto sversamento d' olio sulla strada Intervengono i vigili del fuoco

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Sansepolcro, sono intervenuti a Monterchi, in località Le Ville, a seguito di un incidente tra due auto. Durante l'incidente si è verificato uno sversamento di olio sulla strada, che ha richiesto l'intervento per la messa in sicurezza e la pulizia della carreggiata.

Nel tardo pomeriggio di oggi una squadra di vigili del fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Sansepolcro, è intervenuta in seguito a un incidente stradale in località Le Ville, nel comune di Monterchi, lungo la S.S. 73, all'incrocio con la S.P. 221.

