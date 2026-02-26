Incidente in autostrada un mezzo pesante a fuoco

Due mezzi pesanti si sono scontrati lungo l'autostrada A4 attorno alle 8 di oggi, giovedì 26 febbraio, nel tratto tra San Donà di Piave e Cessalto, in direzione Trieste (chilometro 428+500). I conducenti sono riusciti a uscire dagli abitacoli autonomamente, poco dopo uno dei due veicoli ha preso. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Incidente in autostrada, coinvolto mezzo pesante. Tratto chiuso, lunghe code

Grave incidente in autostrada: scontro tra auto e mezzo pesante, quattro feritiViareggio, 12 gennaio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A12 Genova-Livorno, al...

Stradella, incidente in autostrada: muore un 48enne alla guida di un furgone, traffico in tilt

Temi più discussi: Nuova tragedia sulle strade abruzzesi, incidente tra auto e camion in autostrada: un morto; Nuova tragedia sulle strade abruzzesi, incidente tra auto e camion in autostrada: un morto; Incidente in autostrada, quattro feriti e quattro chilometri di coda: la situazione in tempo reale; Incidente in autostrada, una persona incastrata tra le lamiere: due feriti. Chiuso un tratto di A4, traffico in tilt.

Incidente tra Tir sul tratto maledetto della autostrada A4: ci sono feriti VIDEOVENEZIA - Schianto in A4 tra Tir. Grave incidente nella mattinata di oggi, giovedì 26 febbraio, lungo l’autostrada A4 nel tratto maledetto, quello compreso tra Noventa di Piave ... ilgazzettino.it

Schianto tra tir sull’A4: uno prende fuoco, traffico in tilt verso TriesteIncidente tra due tir sull’A4 verso Trieste: uno prende fuoco. Traffico bloccato e uscita obbligatoria a San Donà. nordest24.it

Incidente tra Tir sul tratto maledetto della autostrada A4: ci sono feriti. Un mezzo pesante in fiamme, traffico in tilt - facebook.com facebook