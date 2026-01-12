Grave incidente in autostrada | scontro tra auto e mezzo pesante quattro feriti

Un incidente si è verificato oggi nel primo pomeriggio sull’autostrada A12, tra Viareggio e Pisa Nord. Un’auto e un mezzo pesante sono stati coinvolti in uno scontro, provocando quattro feriti. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e garantire la sicurezza della zona. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Viareggio, 12 gennaio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sull' autostrada A12 Genova-Livorno, al chilometro 148 in direzione sud, nel tratto compreso tra i caselli di Viareggio e Pisa Nord. L'allarme è scattato poco dopo le 13:30, quando un'auto con a bordo quattro persone si è scontrata con un mezzo pesante per cause ancora in corso di accertamento. A seguito dell'impatto, gli occupanti dell'auto sono rimasti feriti e incastrati all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca, con una squadra del distaccamento di Viareggio, supportati da una squadra del comando di Pisa.

