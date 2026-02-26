Grave incidente per Pavan | non c' è l' ascensore e lui precipita per molti metri

Un grave incidente ha coinvolto un golfista romano in Sud Africa, poco prima del South African Open. L’atleta è caduto da una notevole altezza a causa dell'assenza di un ascensore. Fortunatamente, le prime notizie indicano che non sarebbe in pericolo di vita. L'episodio ha attirato l’attenzione sul problema delle strutture di supporto nelle strutture sportive.

Un gravissimo incidente ha coinvolto Andrea Pavan poche ore prima dell'inizio del South African Open che è in corso a Stellenbosch, vicino a Città del Capo. Secondo diverse fonti presenti sul posto, il golfista romano, due volte vincitore sul DP World Tour, è caduto nel vano di un ascensore dopo che le porte si sono aperte al suo piano, ma la cabina non era presente. Testimoni hanno raccontato che Pavan è precipitato per diversi piani. Subito portato in ospedale, Pavan ha subito un'operazione durata parecchie ore. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Un portavoce del DP World Tour ha confermato che Pavan “si è ritirato a causa di un infortunio” dal South African Open, ma non ha potuto fornire ulteriori dettagli “per motivi di riservatezza medica”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

