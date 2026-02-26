Paura per Andrea Pavan | cade per diversi piani da un ascensore Non è in pericolo di vita

Un incidente insolito ha coinvolto un noto golfista durante una competizione internazionale. L’atleta è caduto da diversi piani di un ascensore, riportando ferite che hanno richiesto cure mediche. La dinamica dell’accaduto sta ancora sendo chiarita, mentre le condizioni di salute dell’agonista sono sotto controllo. La vicenda ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori nel mondo del golf.

Una notizia scuote il mondo del golf italiano e internazionale. Andrea Pavan è rimasto gravemente ferito nel corso del South African Open di questa settimana, in quello che è stato definito da più testimoni un vero e proprio “incidente assurdo”. Come riportato dal canale social “golfeturismo“, il golfista italiano sarebbe caduto nel vano di un ascensore: le porte si sarebbero aperte regolarmente al suo piano, ma la cabina non era presente. Pavan sarebbe così precipitato per diversi piani, riportando ferite importanti. Le prime informazioni diffuse indicano che, pur non essendo in pericolo di vita, l’azzurro ha dovuto affrontare un delicato intervento chirurgico ed è rimasto per diverse ore in sala operatoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

