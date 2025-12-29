Cormano incendio in via Libia | alta colonna di fumo visibile a distanza
Nel pomeriggio di lunedì 29 dicembre 2025, a Cormano si è verificato un incendio in via Libia, che ha prodotto una significativa colonna di fumo visibile a distanza. L’evento ha attirato l’attenzione nella zona, senza ancora dettagli sulle cause o sull’entità dei danni. Sul posto sono intervenute le autorità competenti per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei residenti.
Un’alta colonna di fumo, visibile da distanza, ha segnato il pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, a Cormano. A prendere fuoco è stata una struttura adiacente a un complesso di villette. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 17, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato in una struttura . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
