Cormano incendio in via Libia | alta colonna di fumo visibile a distanza

Nel pomeriggio di lunedì 29 dicembre 2025, a Cormano si è verificato un incendio in via Libia, che ha prodotto una significativa colonna di fumo visibile a distanza. L’evento ha attirato l’attenzione nella zona, senza ancora dettagli sulle cause o sull’entità dei danni. Sul posto sono intervenute le autorità competenti per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei residenti.

A FUOCO PULLMAN A DUE PIANI SULL'A4: NESSUN FERITO MILANO. Incendio in A4 Torino-Trieste, stamani martedì 2 dicembre, verso le 8. Un pullman a due piani ha preso fuoco nel tratto tra Sesto San Giovanni e Cormano, in direzione Torino. Nessun fe - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.