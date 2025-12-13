Incendio a La Valletta fiamme e fumo in un capannone di rifiuti | Abbiamo paura'
Un incendio si è sviluppato ieri sera a La Valletta Brianza, in un capannone di rifiuti situato vicino alla Statale Brianza Como – Bergamo. Le fiamme e il fumo hanno causato preoccupazione tra i residenti, mentre le autorità sono intervenute per contenere il rogo. L’incidente riguarda un’azienda di trasporto di rifiuti, con materiali come macerie e rottami stoccati nel sito.
La Valletta Brianza (Lecco), 13 dicembre 2025 - Fuoco e fumo in un' azienda di trasporto di rifiuti. L'incendio è divampato ieri sera, venerdì, in un capannone della Valletta Brianza, a ridosso della Statale Brianza Como – Bergamo, dove vengono stoccati inerti, come macerie e rottami, tra cui le macerie del monastero della Bernaga completamente distrutto dalle fiamme a ottobre. Dentro erano parcheggiati pure alcuni mezzi, come camion e furgoni. La Valletta, fuoco e fumo in un capannone di rifiuti: ''Abbiamo paura'' Sono stati i residenti della zona a lanciare l'allarme, preoccupati per il forte odore di bruciato che saturava l'aria e per il fumo che fuoriusciva dallo stabilimento. Ilgiorno.it
