Marco e Sara morti in bici la fondazione Michele Scarponi | Le sentenze incidono sul piano umano e il dolore non può essere lasciato solo

La Fondazione Michele Scarponi si dice dispiaciuta per la sentenza emessa oggi dal giudice nel processo sull’incidente che ha costato la vita a Marco Torcianti e Sara Ragni. La fondazione, che si è costituita parte civile, sottolinea come il dolore di chi ha perso un caro in strada non possa essere semplicemente archivato con una sentenza. La famiglia e gli amici dei due ciclisti continuano a vivere con il peso di quella tragedia, e la fondazione invita a non dimenticare quanto accaduto.

ANCONA - La Fondazione Michele Scarponi ETS, costituitasi parte civile nel procedimento penale per l'omicidio stradale che ha causato nell'agosto 2024, sulla statale a Senigallia, la morte di due ciclisti, Marco Torcianti e Sara Ragni, prende atto della sentenza emessa oggi dal gup del Tribunale.

