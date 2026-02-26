Un incendio si è sviluppato in un appartamento di un condominio a Giarre, causando l’intossicamento di diverse persone presenti nell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Durante le operazioni sono stati recuperati alcuni animali domestici rimasti intrappolati nel rogo. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Un incendio divampato in un condominio di Giarre ha provocato l'intossicazione di almeno dieci persone. Le fiamme hanno colpito una palazzina in corso Matteotti. Tra i feriti c'è anche una neonata, trasportata in ospedale in via precauzionale. Un 43enne ha riportato alcune ustioni nel tentativo di salvare un cane rimasto in casa. Altri animali sarebbero morti a causa dell'incendio. Incendio a Giarre, dieci persone intossicate Le fiamme sarebbero partite da un appartamento al secondo piano del condominio situato in corso Matteotti, a Giarre (Catania). Ancora da chiarire le cause, che verranno accertate al termine delle operazioni di spegnimento del rogo.

© Virgilio.it - Incendio a Giarre, fiamme in un appartamento del condominio: 10 intossicati, morti alcuni animali intrappolati

