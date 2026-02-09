Incendio in appartamento fiamme partite dalle batterie delle bici elettriche | intossicati al pronto soccorso

Un incendio si è sviluppato ieri sera in un appartamento di Milano. Le fiamme sono scaturite dalle batterie delle bici elettriche in ricarica, poi si sono diffuse in tutta la cucina. Due persone sono state portate al pronto soccorso per intossicazioni, ma stanno bene. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno spento le fiamme, evitando che si propagassero ad altri locali. La casa è rimasta danneggiata, ma nessuno è rimasto ferito gravemente.

Le fiamme si sono innescate dalle batterie delle bici elettriche in ricarica e si sono poi propagate a tutto il materiale che era nel vano cucina. È successo questa mattina in pieno centro a Firenze, in Borgo San Frediano, intorno alle 9, in un appartamento al terzo ed ultimo piano di un.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

