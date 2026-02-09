Incendio in appartamento fiamme partite dalle batterie delle bici elettriche | intossicati al pronto soccorso

Un incendio si è sviluppato ieri sera in un appartamento di Milano. Le fiamme sono scaturite dalle batterie delle bici elettriche in ricarica, poi si sono diffuse in tutta la cucina. Due persone sono state portate al pronto soccorso per intossicazioni, ma stanno bene. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno spento le fiamme, evitando che si propagassero ad altri locali. La casa è rimasta danneggiata, ma nessuno è rimasto ferito gravemente.

Le fiamme si sono innescate dalle batterie delle bici elettriche in ricarica e si sono poi propagate a tutto il materiale che era nel vano cucina. È successo questa mattina in pieno centro a Firenze, in Borgo San Frediano, intorno alle 9, in un appartamento al terzo ed ultimo piano di un.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Bici Elettriche Incendio Prendono fuoco le batterie delle bici elettriche, incendio in appartamento. Due persone intossicate Un incendio si è sviluppato ieri sera in un appartamento di Borgo San Lorenzo, nel centro di Firenze. Appartamento in fiamme, la proprietaria portata in pronto soccorso dopo che ha tentato di spegnere l'incendio La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Incendio causato da bici elettriche #monopattino #scienza Ultime notizie su Bici Elettriche Incendio Argomenti discussi: Appartamento in fiamme in pieno centro: una donna intossicata; Olbia, appartamento distrutto dalle fiamme: ecco cosa è successo; Fiamme in via Mascarella. Scoppia un incendio in un appartamento; Incendio a Ponte dell'Elce a Viterbo, fiamme nel giardino di una casa partite da un fungo riscaldante. Appartamento in fiamme a Thiesi, scatta l’allarmeUn principio d’incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento di Thiesi ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. sassarioggi.it Materasso in fiamme a Latisana: donna intossicata dal fumoLATISANA (UD) – Momenti di paura nella serata di domenica 8 febbraio in via Florida, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio all’interno di un appartamento. L’allarme è scattato ... nordest24.it Nella notte un incendio si è sviluppato in un’abitazione di via Donaldo Mei a Viareggio. Le fiamme, partite da una lavatrice collocata sul balcone di un appartamento al secondo piano, sarebbero state causate da un cortocircuito. Sul posto sono intervenuti i Vig facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.