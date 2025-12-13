John Elkann si tiene la Juve ma scatena la rivolta social | ecco la reazione dei tifosi bianconeri

L'interesse di Tether Investments per l'acquisto della Juventus ha suscitato grande attenzione tra i tifosi e gli appassionati di calcio. Mentre John Elkann mantiene la proprietà del club, sui social si moltiplicano le reazioni e le opinioni dei supporter bianconeri, divisi tra entusiasmo e preoccupazione. La vicenda ha acceso un vivace dibattito nel mondo juventino e non solo.

L'interesse manifestato da Tether Investments per l'acquisto della Juventus, ha monopolizzato la discussione calcistica nelle ultime ore. Visto il legame centenario tra il club bianconero e la famiglia Agnelli sembra davvero difficile immaginare la Vecchia Signora in mano ad altri proprietari. Proprio nel momento in cui ai tifosi bianconeri stava per cominciare a balenare in mente questa possibile suggestione, ci ha pensato John Elkann in un video a chiarire la situazione in maniera ufficiale. La posizione espressa dal numero uno di Exor è netta: "La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita". Ilgiornale.it

