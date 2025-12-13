John Elkann si tiene la Juve ma scatena la rivolta social | ecco la reazione dei tifosi bianconeri
L'interesse di Tether Investments per l'acquisto della Juventus ha suscitato grande attenzione tra i tifosi e gli appassionati di calcio. Mentre John Elkann mantiene la proprietà del club, sui social si moltiplicano le reazioni e le opinioni dei supporter bianconeri, divisi tra entusiasmo e preoccupazione. La vicenda ha acceso un vivace dibattito nel mondo juventino e non solo.
L'interesse manifestato da Tether Investments per l'acquisto della Juventus, ha monopolizzato la discussione calcistica nelle ultime ore. Visto il legame centenario tra il club bianconero e la famiglia Agnelli sembra davvero difficile immaginare la Vecchia Signora in mano ad altri proprietari. Proprio nel momento in cui ai tifosi bianconeri stava per cominciare a balenare in mente questa possibile suggestione, ci ha pensato John Elkann in un video a chiarire la situazione in maniera ufficiale. La posizione espressa dal numero uno di Exor è netta: "La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita". Ilgiornale.it
John Elkann dopo il rifiuto dell'offerta di Tether: "La Juve, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita" - Non solo il comunicato di Exor, con cui la holding proprietaria della Juve ha annunciato di aver rifiutato l'offerta di Tether: John Elkann ha voluto 'metterci la faccia', spiegando in un ... msn.com
John Elkann: "La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita" (VIDEO) - John Elkann ci mette la faccia e risponde in prima persona alla proposta avanzata da Tether per l'acquisto della Juventus attraverso un video pubblicato su Juventus. tuttojuve.com
#Buffon chiarisce sulla vendita della #Juventus “Non mi sembra che John #Elkann…” ?? x.com
Dopo il comunicato in cui Exor annunciava il rifiuto, da parte di tutto il CdA all’unanimità, della proposta di Tether per acquistare la Juventus, arriva anche il commento personale di John Elkann. L’azionista di maggioranza di Exor parla al sito ufficiale del club b - facebook.com facebook
JOHN ELKANN: “SPALLETTI DEVE VINCERE! NON VENDO LA JUVE…”