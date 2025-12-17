La rivolta dei pannelli Quali sono le imprese europee che sfidano la Cina

Negli ultimi tempi, i pannelli fotovoltaici sono diventati protagonisti di una crescente tensione tra Europa e Cina. Le imprese europee stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nel settore, sfidando la dominance cinese. Questa dinamica si inserisce in un contesto di sfide economiche e geopolitiche, segnando un cambiamento significativo nella produzione di energia rinnovabile a livello continentale.

Si mette sempre peggio per il Dragone in Europa. E non è tanto una questione di auto elettriche o batterie, ma di pannelli fotovoltaici. Da quando l'Italia, la scorsa estate, ha rotto gli indugi, mettendo al bando, primo Paese membro dell'Unione a farlo, i produttori cinesi di componentistica destinata al fotovoltaico, escludendo nello specifico della aste per gli incentivi tutte quelle aziende che compravano pannelli prodotti in tutto o in parte nel Dragone, il vento è cambiato nel Vecchio continente. Una sorta di crisi di rigetto che si sta piano piano allargando dalla politica alle stesse aziende.

Fotovoltaico: incentivi a sostegno delle aziende che investono nel solare e nell’autoproduzione (ma solo se i pannelli sono europei) - Nella bozza del Disegno di Legge che delineerà gli impegni finanziari del Governo per il 2026, sono previsti sostegni alle imprese che riducono i consumi energetici investendo su fotovoltaico e ... greenme.it

SS114 orientale sicula, ponte sul fiume Alcantara, impianto semaforico mobile alimentato a batteria con pannelli fotovoltaici. Si noti l'orientamento del pannello FV con la superficie captante rivolta a Nord (). Io non so chi ha istruito gli installatori (ai quali sicur - facebook.com facebook

