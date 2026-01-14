Uffici giudiziari a Giugliano | l’Amministrazione si muove ora servono scelte nazionali

A Giugliano, sono stati avviati sopralluoghi e interlocuzioni per realizzare uffici giudiziari di Napoli Nord. L’Amministrazione locale si sta impegnando per trovare soluzioni pratiche, ma è evidente che ora è necessario l’intervento del Governo per garantire una sede stabile e funzionale. Un passo importante verso il potenziamento della giustizia nel territorio, che richiede un impegno condiviso a livello nazionale.

Avviati sopralluoghi e interlocuzioni per ospitare uffici giudiziari di Napoli Nord: ora serve l’intervento del Governo. Fin dal primo giorno di insediamento, uno degli obiettivi dell’Amministrazione è stato quello di avviare un percorso concreto per provare a portare a Giugliano una parte degli uffici giudiziari di Napoli Nord, ben prima della chiusura del Giudice di Pace di Marano. Su impulso del Sindaco, gli assessori Marco Sepe, con delega al Patrimonio, e Raffaella Di Nardo con delega all’Avvocatura, hanno già avviato dal mese di ottobre una serie di sondaggi e sopralluoghi, anche con rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, in diverse strutture potenzialmente idonee. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Uffici giudiziari a Giugliano: l’Amministrazione si muove, ora servono scelte nazionali Leggi anche: Per i negozi ora servono scelte concrete Leggi anche: De Laurentiis: "Le Nazionali ci sfasciano i giocatori. Ora basta, servono risarcimenti" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Uffici giudiziari, autorizzato nuovo concorso per Bolzano - La giunta regionale ha approvato la delibera che autorizza l'avvio di un nuovo concorso pubblico per il rafforzamento degli uffici giudiziari di Bolzano, con l'obiettivo di colmare le attuali carenze ... ansa.it Uffici giudiziari a Giugliano, Pd: “l’Amministrazione si muove, ora servono scelte nazionali” | https://shorturl.at/YItBg facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.