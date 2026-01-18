È morto Romualdo Tartaglia ex vicesindaco e amministratore di Selvazzano Dentro

Selvazzano Dentro piange la scomparsa di Romualdo Tartaglia, ex vicesindaco e figura di rilievo nelle istituzioni locali. La sua vita è stata dedicata al servizio pubblico, al lavoro e all’impegno civile. La comunità ricorda con rispetto il suo contributo alla crescita e allo sviluppo del territorio.

Una vita tra istituzioni, lavoro e impegno civile Selvazzano Dentro piange Romualdo Tartaglia, scomparso nei giorni scorsi. Avvocato, assicuratore, amministratore pubblico, è stato per decenni una presenza riconoscibile e costante nella vita civile del comune. Alla moglie Giovanna e alle figlie Angela e Arianna è arrivato il cordoglio dell’amministrazione comunale e di una comunità che ne ha incrociato il percorso umano e istituzionale in molte stagioni diverse. Laureato in giurisprudenza e insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro, Tartaglia ha svolto l’attività di assicuratore con continuità e competenza, affiancando all’impegno professionale una partecipazione attiva alla cosa pubblica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

