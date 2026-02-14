Unione dei Comuni e programmazione 2026 | la consigliera chiede spiegazioni

L'esponente di minoranza Lia Caterino auspica un confronto pubblico su temi importanti per tutelare la trasparenza e buona amministrazione per l’intera comunità Un intervento sullo stato di attuazione della Linea Programmatica n.3 del mandato amministrativo arriva dalla consigliera comunale di Casal di Principe, Lia Caterino, che sollecita un aggiornamento pubblico sull’avanzamento del percorso annunciato in campagna elettorale. La Linea 3 del programma prevede la costituzione di un Tavolo Permanente con i Comuni di San Cipriano d’Aversa, Casapesenna, Villa Literno e Villa di Briano, con l’obiettivo strategico di costruire un percorso di Unione dei Comuni finalizzato al coordinamento amministrativo, alla progettazione condivisa, alla gestione associata di servizi e al rafforzamento del ruolo economico e sociale del territorio.🔗 Leggi su Casertanews.it

Le tensioni esplodono nell’Unione Montana del Mugello in seguito alla proposta di classificazione dei comuni montani secondo la legge 1312025.

Il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, durante la seduta di lunedì 22 dicembre.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Un bilancio per il rilancio dell’Unione dei Comuni. E anche Rifondazione vota a favore; M'illumino di meno 2026, la Bassa Romagna aderisce alla Giornata nazionale del risparmio energetico; Unione dei Comuni tra Cosenza, Rende e Castrolibero: il manifesto per una città policentrica e integrata; De Rosas: interessante la proposta di Anselmi (CGIL) sull'Unione dei Comuni Elbani.

Gianni Feola è il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni Alto CaloreL’elezione è avvenuta all’unanimità durante la seduta tenutasi a Felitto, nel corso della quale è stato approvato anche il Bilancio dell’ente ... infocilento.it

Per un’Unione dei Comuni inclusiva e una mobilità davvero integrataAttivisti e politici locali sottolineano la necessità di un’area urbana cosentina funzionale che eviti frammentazione, spopolamento e marginalizzazione dei piccoli comuni ... corrieredellacalabria.it

L'Unione Comuni Garfagnana organizza, insieme all'Associazione Nazionale "Città del Castagno" una giornata divulgativa sulla potatura dei fruttiferi sabato 21 febbraio, dalle ore 9 alle ore 12.30, presso il proprio Centro per la valorizzazione della biodiversità facebook

San Valentino in Abruzzo Citeriore guida l’Unione dei Comuni Città della Maiella grazie al Progetto Piccoli: più efficienza e servizi condivisi per i piccoli borghi italiani! gdc.ancidigitale.it/103997-2/ x.com