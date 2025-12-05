Comunicato Stampa La città termale sarà protagonista il 27 dicembre 2025, unica tappa oltre Benevento in Campania, con la staffetta che attraverserà strade e vicoli simbolici Il Comune di Telese Terme è in fermento e si prepara al passaggio della . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Telese pronta ad accogliere la Fiamma Olimpica: ecco il percorso