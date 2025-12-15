Finanza operativa e giovani talenti oggi la consegna delle borse di studio Massimo Lo Cicero

Oggi, lunedì 15 dicembre alle 17, si tiene presso l’Unione degli Industriali di Napoli la cerimonia di consegna delle borse di studio “Massimo Lo Cicero”. L’evento, promosso da UniVertis, scuola di finanza operativa, affronta il tema dell’importanza della formazione degli analisti finanziari, coinvolgendo giovani talenti e professionisti del settore.

“L’importanza della Formazione degli Analisti Finanziari”: è il tema dell’incontro promosso da UniVertis (scuola di finanza Ooperativa realizzata a Napoli da Amedeo Giurazza, Giovanni De Caro, Alfonso Riccardi e Renato Vannucci) che si tiene oggi, lunedì 15 dicembre, alle 17, all’Unione degli industriali di Napoli. L’incontro sarà preceduto dai saluti di Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali di Napoli; seguiranno gli interventi di Giovanni Lombardi, Ceo Tecno Group, di Amedeo Giurazza, Presidente UniVertis – Società Benefit, di Roberto Lo Cicero, Architetto. Successivamente è prevista una tavola rotonda moderata dal giornalista Alfonso Ruffo, alla quale parteciperanno i professori Rosa Cocozza, di Economia degli Intermediari Finanziari, Università Federico II; Claudio Porzio, di Economia degli Intermediari Finanziari, Università Parthenope; Arturo Capasso, di Corporate Governance, Università del Sannio; Antonio Riccio, Responsabile Fondo Cresci al Sud, Invitalia. Ildenaro.it

