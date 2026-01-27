HeART of Gaza | ad Acerra l’arte dei bambini diventa ponte di pace nel Giorno della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria, il 2° Circolo Didattico di Acerra ha promosso un evento dedicato all’arte dei bambini come strumento di pace e riflessione. L’iniziativa intende rafforzare il ruolo della scuola nel promuovere valori civili e la memoria storica, creando un ponte tra passato e futuro attraverso attività educative e culturali.

Tempo di lettura: 3 minuti In occasione della Giornata della Memoria, il 2° Circolo Didattico “Don Peppe Diana” di Acerra ha promosso una giornata di riflessione dal forte valore civile ed educativo dal titolo “Lo Stato siamo noi: un ponte tra Memoria e Futuro”, ribadendo il ruolo della scuola come presidio di coscienza democratica e luogo in cui la Storia non si subisce, ma si costruisce. Il messaggio della comunità scolastica è chiaro: non siamo semplici spettatori della Storia, ma custodi attivi della Memoria. Ricordare non è un esercizio rivolto al passato, ma un atto di responsabilità nel presente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

HeArt of Gaza è una mostra internazionale che raccoglie i disegni dei bambini della Striscia di Gaza, offrendo uno sguardo autentico e diretto sulla loro quotidianità.

