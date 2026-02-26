in bicicletta sulla via della seta pellegrino per ritrovare se stesso

Massa, 26 febbraio 2026 – Ci sono viaggi che nascono dal desiderio di scoprire il mondo. E poi ci sono quelli che nascono dall’urgenza di salvare se stessi. Come quello di Matteo Stella. Quando una grave truffa finanziaria ha spazzato via certezze e stabilità, la sua risposta non è stata la resa ma la partenza. Una bicicletta, poche borse, una data – 14 ottobre – e una direzione precisa: pedalare dall’Asia fino a casa, ripercorrendo al contrario la Via della Seta di Marco Polo, nell’anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte del grande viaggiatore veneziano. Da Pechino a Venezia, per un totale di 13mila chilometri e 15 Paesi attraversati in solitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

