Chiediamo a Seta di investire sulla stabilità e sulla certezza della retribuzione

La Segreteria Regionale Orsa Trasporti ha chiesto a Seta di puntare sulla stabilità e sulla certezza delle retribuzioni. In merito alle relazioni industriali nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, si sottolinea l’importanza di un cambio di approccio nella gestione del personale, per garantire un clima di collaborazione e sostenibilità nel settore.

La Segreteria Regionale Orsa Trasporti interviene in merito allo stato delle relazioni industriali nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, evidenziando «la necessità di un cambio di rotta nella gestione del personale. In merito all'accordo sulle giornate a disposizione (Dispo), Orsa.

