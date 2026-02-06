Un percorso formativo per prendersi cura del patrimonio del Casentino

Arezzo apre le porte a un nuovo percorso formativo dedicato a chi vuole imparare a tutelare il patrimonio del Casentino. Da oggi, volontari e operatori potranno partecipare a sessioni pratiche e teoriche per conoscere meglio le ricchezze storiche e culturali della zona. L’obiettivo è coinvolgere sempre più persone nel custodire e valorizzare le bellezze del territorio.

Arezzo, 6 febbraio 2026 – Il 2026 del s istema MEC - Musei ed Ecomusei del Casentino prende il via con un percorso formativo per imparare a prendersi cura del patrimonio del Casentino. “Patrimonio in Comune. Le comunità di eredità” è il tema di un ciclo di incontri che, promossi dall’EcoMuseo del Casentino nell’ambito del progetto Scire delle Rete Documentaria Aretina, ambisce a veicolare una visione del territorio capace di riconoscere la ricchezza materiale e immateriale locale come risorsa fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale e ambientale. Il corso, a partecipazione gratuita ma con iscrizione obbligatoria entro martedì 10 febbraio, è rivolto a esponenti di associazioni, gestori di musei ed ecomusei, storici, artigiani, insegnanti e, in generale, a ogni cittadino, con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto e crescita in virtù della condivisione di competenze ed esperienze diverse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

