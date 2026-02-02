Panno del Casentino Casini PD | Dalla Regione massimo impegno | in gioco lavoro e tradizione del territorio

La Regione promette di impegnarsi al massimo per il Panno del Casentino. Casini, esponente del PD, assicura che si farà tutto il possibile per tutelare il lavoro e le tradizioni di questa zona. La questione è al centro di un dibattito acceso, mentre i lavoratori attendono risposte concrete.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – . “Il Panno del Casentino non è solo una produzione tessile: è un pezzo della storia industriale e culturale della Toscana e rappresenta un presidio fondamentale di lavoro e competenze per il nostro territorio. Chiedo che l’azione del tavolo regionale prosegua mettendo in campo ogni strumento possibile per la continuità della produzione”. Lo dichiara la consigliera regionale del Partito Democratico Roberta Casini in vista dell’audizione in Commissione "Sviluppo economico e rurale" del Consigliere del Presidente della Giunta regionale Valerio Fabiani sullo stato dei Tavoli di crisi aziendali attivi in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

