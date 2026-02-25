Impresa dell’Atalanta, che travolge 4-1 il Borussia Dortmund nel ritorno dei playoff di Champions League ribaltando la sconfitta per 2-0 dell’andata e qualificandosi per gli ottavi di finale del torneo. Scamacca porta subito avanti gli orobici al 5', nel recupero del primo tempo Zappacosta raddoppia complice un tiro deviato. Nella ripresa al 12' Pasalic di testa sigla il tris che infiamma ancor più Bergamo, ma i gialloneri al 30' accorciano le distanze con la rete di Adeyemi che virtualmente prolungherebbe la sfida ai supplementari. Nell’ultimo minuto di recupero però un ingenuo fallo in area di Bensebaini – espulso nell’occasione – su Kristovic pronto a colpire di testa consegna a Samardzic il pallone che vale la qualificazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Champions League, impresa Atalanta: batte Borussia Dortmund 4-1 e va agli ottavi

Leggi anche:

Champions: Atalanta agli ottavi! Impresa della squadra di Palladino: Borussia Dortmund battuto 4-1

Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 4-1, Samardzic trasforma il rigore e porta la Dea agli ottavi!

Champions League, Juventus-Borussia Dortmund 4-4: Del Piero commenta il gol di Yildiz

Temi più discussi: Palladino: 'L'obiettivo è fare l'impresa, difficile ma ci crediamo'; Champions League: l’Atalanta sogna l’impresa contro il Borussia Dortmund; Atalanta, ora servirà un'impresa: il Borussia vince 2-0 in un tempo; Palladino verso Atalanta-Dortmund: Impresa non facile ma ci crediamo. Andremo in campo in 23mila.

Favola Atalanta, 4-1 al Dortmund! È agli ottavi di Champions LeagueImpresa della Dea che ribalta il ko dell'andara e si qualifica al prossimo turno: decide Samardzic dal dischetto al 98°, di Scamacca, Zappacosta e Pasalic le altre reti ... tuttosport.com

Champions League: Atalanta-Dortmund 4-1, la Dea va agli ottaviAtalanta-Dortmund 4-1 CRONACA nell ritorno dei playoff di Champions League. L'Atalanta si gioca una bella fetta di obiettivi stagionali domani sera a Bergamo col Borussia Dortmund e punta molto ... ansa.it

Champions League, Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: rigore di Samardzic al 98’ e Dea agli ottavi Stadio di Bergamo Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-champions-league-playoff-ritorno-inter-atalanta-juventus-cronaca-dir - facebook.com facebook

L' è di finale di Champions League La serata alla New Balance Arena viene decisa dal calcio di rigore a tempo scaduto di #AtalantaBorussiaDortmund 4-1 #SkySport #Pasalic #SkyU x.com