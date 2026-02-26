imolese il tempo stringe ci mancano 100mila euro per finire la stagione

Imola, 26 febbraio 2026 – Il conto alla rovescia per l’Imolese è già iniziato da novembre, ma ormai stiamo arrivando agli sgoccioli. Se a breve non si farà avanti nessuno, con ogni probabilità la stagione in corso terminerà alla fine del mese di marzo. Lo dice, con grande chiarezza e con dovizie tecniche, Alessandro Servadei, il liquidatore incaricato dal tribunale di Bologna che da quattro mesi ha in mano la gestione della società iscritta al campionato di serie D della Figc. Servadei lancia un grido verso la cittadinanza. Nella conferenza convocata ieri al Centro Tecnico Bacchilega, lo stesso Servadei lancia un grido verso la cittadinanza, che, forse, spaventata da tutto quello che negli ultimi anni ha ruotato attorno alla società rossoblù, pare poco incline ad avvicinarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

