Reggio Emilia si distingue con una vincita superiore ai 100mila euro nel concorso 10eLotto di martedì 13 gennaio. La vincitrice, sorpresa davanti ai titolari, ha promesso una cena con il premio. L’evento ha suscitato entusiasmo tra gli abitanti, evidenziando come anche le piccole scommesse possano regalare grandi emozioni.

Reggio Emilia, 14 gennaio 2026 – Esulta Reggio Emilia con un colpo da oltre 100mila euro nell'ultimo concorso del 10eLotto di martedì 13 gennaio. Come riporta Agipronews, la vincita, la seconda più alta dell'anno, è stata centrata con ‘9’ Doppio Oro e una giocata da 4 euro nel punto vendita di Via Luigi Carlo Farini 1e, in pieno centro cittadino. Il colpaccio: 9 numeri usciti su 10 giocati. "E' successo ieri sera, ha giocato 10 numeri e ne sono usciti 9, era una signora che ha giocato due volte. E' rimasta qui ad aspettare e ha vinto qui in tabaccheria", dicono i due titolari, madre e figlio di origini cinesi, del barricevitoria nel cuore del centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - 10eLotto, colpo da oltre 100mila euro davanti ai titolari: “La vincitrice ci ha promesso una cena”

