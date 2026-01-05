Roma il tempo stringe | oggi la risposta di Raspadori
Roma si avvicina alla conclusione di un percorso importante e ora si trova di fronte alla decisione finale: la scelta di Giacomo Raspadori. Dopo aver esplorato tutte le opzioni, il club si concentra sull’ultimo, cruciale passaggio. La prossima mossa potrà definire il futuro e contribuire a rafforzare la squadra. La decisione, ancora in fase di valutazione, richiede attenzione e fermezza.
Il lavoro della Roma è arrivato fin dove poteva spingersi. Ora resta l’ultimo passo, il più delicato: la scelta di Giacomo Raspadori. Da giorni l’attaccante azzurro è al centro di una trattativa che può portarlo nella Capitale, ma il via libera definitivo non è ancora arrivato. A Trigoria attendono una risposta che non può più slittare: oggi è il giorno della decisione. Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid L’intesa con l’Atletico e la strategia della Roma. Sul piano dei club, la strada è già tracciata. La Roma ha trovato un accordo completo con l’ Atlético Madrid, costruito su una formula ritenuta sostenibile e funzionale al progetto tecnico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
