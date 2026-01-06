Guasto alla pubblica illuminazione | via ai lavori per riparare il guasto

È stato avviato un intervento di riparazione sulla pubblica illuminazione di via Matteotti a Cesa, dove da circa una settimana si registra un guasto. Nonostante alcuni interventi precedenti, il problema non è stato ancora completamente risolto. Le operazioni sono finalizzate a ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto e garantire la sicurezza e il comfort dei cittadini.

Da circa una settimana si registra un guasto alla pubblica illuminazione di via Matteotti a Cesa. Nonostante alcuni interventi già effettuati, il problema è stato risolto solo parzialmente. Anche nella mattinata dell'Epifania la ditta incaricata della manutenzione è intervenuta per individuare.

