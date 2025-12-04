Illuminazione spenta per un guasto alla cabina Gibilrossa | necessario un intervento straordinario di Amg Energia
Un guasto di grave entità spegne la cabina di pubblica illuminazione Gibilrossa e gli impianti collegati delle vie Generale Domenico Chinnici, Discesa dei Mille e Ventisette Maggio. Il guasto è stato rilevato dagli operatori di Amg Energia durante le costanti attività di verifica sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Roma #viabilità Nella galleria Giovanni XXIII al momento è spenta l'illuminazione nel tunnel in direzione Pineta Sacchetti. Prudenza alla guida. Vai su X
Trasforma l'abitacolo della tua auto con i Kit LED Esselle Parts! Stanco dell'illuminazione interna fioca e spenta della tua auto? È ora di fare un upgrade! I nostri Kit LED interni di Esselle Parts non sono solo un dettaglio di stile, ma una vera e propria rivo - facebook.com Vai su Facebook
Illuminazione spenta per un guasto alla cabina Gibilrossa: necessario un intervento straordinario di Amg Energia - Un guasto di grave entità spegne la cabina di pubblica illuminazione Gibilrossa e gli impianti collegati delle vie Generale Domenico Chinnici, Discesa dei Mille e Ventisette Maggio. Scrive mondopalermo.it
Il blackout di Riccione, rimasta al buio per ore: «Guasto alla cabina primaria», turisti restano bloccati negli ascensori degli hotel - Stavolta non c’entra la crisi del turismo se negozi, ristoranti, locali, club sono rimasti senza clienti la sera di giovedì 21 agosto, bensì un importante ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it