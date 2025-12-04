Illuminazione spenta per un guasto alla cabina Gibilrossa | necessario un intervento straordinario di Amg Energia

Palermotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un guasto di grave entità spegne la cabina di pubblica illuminazione Gibilrossa e gli impianti collegati delle vie Generale Domenico Chinnici, Discesa dei Mille e Ventisette Maggio. Il guasto è stato rilevato dagli operatori di Amg Energia durante le costanti attività di verifica sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

