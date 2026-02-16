Ilaria Salis ospite in parrocchia per parlare di carceri FdI insorge | Non ideologizzare lo spazio

Ilaria Salis parteciperà a un incontro in una parrocchia di Como per discutere delle condizioni delle carceri italiane, dopo aver ricevuto numerose richieste dai residenti preoccupati dalla situazione. La politica di Fratelli d’Italia ha criticato l’evento, accusando gli organizzatori di voler strumentalizzare il tema e di usare lo spazio religioso per scopi politici. Venerdì prossimo, Salis interverrà in un dibattito intitolato “Dimensione carcere”, dove affronterà le criticità del sistema penitenziario e le possibili soluzioni.

Ilaria Salis parlerà della situazione carceraria italiana in una parrocchia di Como. L’europarlamentare di Avs è stata invitata a partecipare venerdì prossimo a un dibattito dal titolo “Dimensione carcere. Dalla negazione dei diritti alla responsabilità comune” su invito di don Giusto della Valle. L’evento, organizzato da Attivisti di Como, si terrà nel salone dell’oratorio di Rebbio, quartiere di Como e sarà aperto dall’attivista Francesca Lilia. Oltre al parroco, vi parteciperà anche lo scrittore Paolo Bellati, esponenti del terzo settore e politici locali di Avs. Salis è stata invitata in quanto eletta nella Circoscrizione che comprende Como “dove – si legge su Como Zero che riporta la notizia - particolarmente grande è stato l’impegno di partiti, associazioni e singole persone per sostenere la sua lotta contro il fascismo e per i diritti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

