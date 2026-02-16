Ilaria Salis ospite in parrocchia per parlare di carceri FdI insorge | Non ideologizzare lo spazio
Ilaria Salis parteciperà a un incontro in una parrocchia di Como per discutere delle condizioni delle carceri italiane, dopo aver ricevuto numerose richieste dai residenti preoccupati dalla situazione. La politica di Fratelli d’Italia ha criticato l’evento, accusando gli organizzatori di voler strumentalizzare il tema e di usare lo spazio religioso per scopi politici. Venerdì prossimo, Salis interverrà in un dibattito intitolato “Dimensione carcere”, dove affronterà le criticità del sistema penitenziario e le possibili soluzioni.
Ilaria Salis parlerà della situazione carceraria italiana in una parrocchia di Como. L'europarlamentare di Avs è stata invitata a partecipare venerdì prossimo a un dibattito dal titolo "Dimensione carcere. Dalla negazione dei diritti alla responsabilità comune" su invito di don Giusto della Valle. L'evento, organizzato da Attivisti di Como, si terrà nel salone dell'oratorio di Rebbio, quartiere di Como e sarà aperto dall'attivista Francesca Lilia. Oltre al parroco, vi parteciperà anche lo scrittore Paolo Bellati, esponenti del terzo settore e politici locali di Avs. Salis è stata invitata in quanto eletta nella Circoscrizione che comprende Como "dove – si legge su Como Zero che riporta la notizia - particolarmente grande è stato l'impegno di partiti, associazioni e singole persone per sostenere la sua lotta contro il fascismo e per i diritti".
Askatasuna, Ilaria Salis. "Sono lì con il cuore", esplode l'ira di Fdi
Fratelli d’Italia attacca duramente Ilaria Salis, eurodeputata di AVS, che si è presentata con il cuore aperto durante l’ultima seduta al Parlamento Europeo.
Askatasuna, Ilaria Salis: “Sono lì con il cuore”. FdI fa esplodere la polemica social: “Sempre dalla parte sbagliata”
Argomenti discussi: Noi pacifisti, lui con Putin, Salis lancia l’accusa a Vannacci, Giubilei ribatte: E i poliziotti colpiti?; Caos in diretta da Parenzo: Salis collegata da Bruxelles, ma l’ospite in studio la demolisce.
Como, Ilaria Salis in oratorio da Don Giusto e scoppia la polemica: Coinvolta nella violenza politica, intervenga il vescovo L'europarlamentare di Avs Ilaria Salis sarà a Como ospite della parrocchia di Don Giusti a Rebbio per parlare di carcere. L'annuncio era arrivato qualche giorno fa: Dimensione carcere. Dalla negazione ...
Via libera Ue alla lista dei Paesi sicuri, Ilaria Salis insorge: Da oggi la distruzione finale L'approvazione della lista dei Paesi terzi sicuri dall'Ue scatena la protesta della sinistra europea: Ilaria Salis denuncia la distruzione del diritto d'asilo e invita alla disobbedienza civile.
Un inquietante filo rosso sembra unire le violenze degli antagonisti - tra cui l'ultima, culminata nella morte del giovane francese Quentin - ad alcune realtà e figure riconducibili alla sinistra istituzionale e politica italiana, come Ilaria Salis, Mimmo Lucano e la C
Cattive notizie per Ilaria Salis: bocciato al Parlamento europeo il suo emendamento sulle occupazioni degli alloggi sfitti come risposta alla crisi abitativa. Passa invece la linea italiana che rafforza la tutela dei proprietari!