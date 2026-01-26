Lavoreremo da grandi arriva al cinema il nuovo film di Antonio Albanese

Da genovatoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esperimento in vitro tra un gruppo di persone che una fatalità rende totalmente fuori controllo. Una storia in cui tragedia e commedia vanno a braccetto: i rapporti deflagrano, le incomprensioni diventano macigni, il non detto viene urlato, il ridicolo dilaga. Dal 5 febbraio 2026 arriva in.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Al cinema, dal 5 febbraio, "Lavoreremo da grandi", il nuovo film di Antonio Albanese. Nel cast, anche Giuseppe Battiston. Il video su Amica.it

Leggi anche: Lavoreremo da Grandi | Il trailer del nuovo film di Antonio Albanese

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

LAVOREREMO DA GRANDI (2026) Trailer | Antonio Albanese | Film Commedia

Video LAVOREREMO DA GRANDI (2026) Trailer | Antonio Albanese | Film Commedia

Argomenti discussi: Lavoreremo da grandi: al cinema una lunga notte di puro divertimento e colpi di scena; Molfetta | Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese; Lavoreremo da grandi il nuovo film di Antonio Albanese; Antonio ?Albanese torna nella sua Olginate: presenterà il nuovo film al Jolly.

lavoreremo da grandi arrivaLavoreremo da grandi, arriva al cinema il nuovo film di Antonio AlbaneseLavoreremo da grandi è un film di Antonio Albanese, con protagonisti Antonio Albanese, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero. genovatoday.it

lavoreremo da grandi arrivaLavoreremo da grandiLavoreremo da grandi è il film del 2026 diretto da Antonio Albanese con Antonio Albanese, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese. cinefilos.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.