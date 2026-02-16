Rissa in via dell’Aeronautica Botte nella notte sei denunce | Lite scoppiata per futili motivi

Una lite tra sei giovani, scoppiata per motivi banali, ha portato a una rissa in via dell’Aeronautica, e la polizia ha denunciato tutti i coinvolti. La lite si è accesa davanti a un bar pasticceria, coinvolgendo cinque italiani tra i 18 e i 28 anni e un ragazzo di origini estoni di 29 anni. La rissa è durata pochi minuti, ma ha causato danni e tensione nella zona. La polizia ha identificato e denunciato gli aggressori, che sono stati trovati ancora sul luogo poco dopo l’accaduto.

di Antonio Lecci Cinque giovani italiani – un 28enne, un 24enne, un 23enne, un 22enne e un 18enne – e un ragazzo di origini estoni di 29 anni sono stati denunciati dalla Squadra mobile di Reggio per la rissa avvenuta nella notte del 31 gennaio scorso nella distesa davanti bar pasticceria Oasi di via dell'Aeronautica, in città. Le indagini della polizia erano iniziate quella stessa notte, dopo la segnalazione di un violento diverbio che aveva coinvolto diverse persone. Grazie alla visione delle immagini delle telecamere in funzione in un esercizio pubblico vicino, gli agenti hanno potuto acquisire importanti elementi d'indagine.