Siccità D’Alessio Azione | In Campania non si può più aspettare interrogazione al Governo

La crisi idrica in Campania richiede interventi tempestivi ed efficaci. Le aree più colpite, come il sud Salerno e l’Irpinia, continuano a registrare sospensioni dell’erogazione e dispersioni elevate. Le misure attuate finora risultano insufficienti per affrontare questa emergenza, che impatta sulla vita quotidiana e sull’ambiente. È urgente un intervento concreto da parte del Governo per garantire risorse e soluzioni durature.

Il deputato salernitano: "Vogliamo un quadro dettagliato dell'attività svolta dal Commissario straordinario nazionale per gli interventi volti a contrastare la siccità" “Le misure per gestire e risolvere la crisi idrica in diverse aree della Campania, in particolare a sud della provincia di Salerno in cui si verificano numerose sospensioni dell’erogazione o in Irpinia, che vede una dispersione idrica superiore alla media nazionale, sono ancora troppo ridotte, se non prive di attenzione". Lo dichiara il deputato di Azione Antonio D’Alessio annunciando un’interrogazione parlamentare al Governo sulla crisi idrica in Campania.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su siccità alessio Milan, l’ex Florenzi su Leao: “Per me è fortissimo, spero lo abbia capito perché non si può più aspettare” Nell’ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, l’ex calciatore Alessandro Florenzi ha parlato di Rafael Leao, evidenziando le sue qualità e l’importanza di una sua crescita continua. Spalletti-Conte, duello da rincorsa. La Juve non può più aspettare. Il Napoli si aggrappa all’orgoglio Lo scontro tra Spalletti e Conte rappresenta un duello importante nel campionato italiano. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su siccità alessio Siccità, D’Alessio (Azione): In Campania non si può più aspettare, interrogazione al GovernoIl deputato salernitano: Vogliamo un quadro dettagliato dell'attività svolta dal Commissario straordinario nazionale per gli interventi volti a contrastare la siccità ... salernotoday.it Siccità record, la Terra perde acqua dolce: dalle falde acquifere ai mari in crescita (per lo scioglimento dei ghiacci)I continenti si stanno prosciugando a un ritmo senza precedenti: a partire dal 2002 le aree colpite dalla siccità sono aumentate di anno in anno di quasi 832mila chilometri quadrati in media, poco ... ilmessaggero.it L’acqua è sempre più scarsa in molte parti del mondo. Siccità, inquinamento e sprechi rendono difficile garantire questa risorsa a tutti. Secondo un recente rapporto delle Nazioni Unite, “l’uso e l’inquinamento delle fonti d’acqua hanno superato le possibilità di - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.