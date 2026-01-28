Otto giorni di attesa al Pronto soccorso di Barcellona interrogazione urgente alla Regione

Dopo otto giorni di attesa al Pronto soccorso di Barcellona, un uomo di 39 anni rimasto gravemente ferito in un incidente nel Messinese ha sollevato un caso di grave criticità. L’intera vicenda ha portato all’interrogazione urgente alla Regione, evidenziando problemi seri nella gestione dell’emergenza sanitaria da parte dell’Asp di Messina. La famiglia aspetta ancora risposte e risarcimenti.

Secondo quanto emerso, il paziente – politraumatizzato, con lesione vascolare della vena femorale e pneumotorace – è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, struttura non classificata come Dea di I o II livello e priva delle specializzazioni necessarie. Nonostante la gravità del quadro clinico e le ripetute richieste di trasferimento verso ospedali adeguati, le strutture di Milazzo, Papardo, Piemonte e Policlinico di Messina avrebbero rifiutato il ricovero per presunta mancanza di posti letto. “Il paziente è rimasto per ben otto giorni in Pronto soccorso – sottolinea Sciotto – in una struttura non idonea a gestire un trauma di tale complessità, esposto a rischi gravissimi per la propria salute e in condizioni che ledono la dignità della persona”.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Un paziente con un tumore al colon, che causa forti dolori e impedisce di stare seduto, si è accasciato a terra dopo otto ore di attesa in pronto soccorso senza disponibilità di letti.

