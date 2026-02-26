Il Tribunale di Milano | Stop dal 24 agosto all’area a caldo dell’ex Ilva Rischi per la salute

Il Tribunale civile di Milano, su richiesta dei residenti del Comune di Taranto, ha ordinato la “sospensione” dal 24 agosto della “attività produttiva dell’area a caldo dello Stabilimento” dell’ex Ilva. La decisione è stata presa “a tutela dei ricorrenti e delle altre persone residenti in Taranto, Statte e nei quartieri limitrofi allo stabilimento Ilva da rischi attuali di pregiudizi alla salute“, “con riferimento ad alcune prescrizioni in relazione alle quali non sono stati previsti termini di esame e di realizzazione dei relativi interventi di ambientalizzazione e dunque in funzione acceleratoria della loro esecuzione”. Il provvedimento... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

**Ex Ilva: Tribunale Milano ordina stop da agosto per tutelare salute cittadini**Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Il Tribunale di Milano (sezione XV civile specializzata in materia di impresa) ha ordinato la sospensione, a partire dal 24 agosto 2026, dell'attività produttiva dell'are ... lanuovasardegna.it

