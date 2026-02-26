Il tempo delle donne | desiderio e memoria in Sound of Falling Un imponente e importante film femminile e femminista

Un nuovo film che mette al centro le esperienze femminili e la lotta per l’autonomia si presenta come un’opera di grande impatto. La narrazione esplora temi di desiderio e memoria, offrendo uno sguardo diretto sulla vita delle protagoniste. La pellicola si distingue per la sua forza e sincerità nel rappresentare le storie di donne che affrontano sfide personali e sociali.

Mascha Schilinski intreccia quattro epoche e quattro protagoniste in un flusso visivo radicale e magnetico, dove la fattoria dell’Altmark diventa teatro di un desiderio femminile oscuro, sincero e senza compromessi. Mai avremmo pensato, da maschi, di raccontare un così imponente e importante film femminile e femminista, di donne e prima di tutto per le donne (la prossima settimana ne racconteremo un altro dall’afflato simile). Sound of Falling della 41enne berlinese Mascha Schilinski – in sala temerariamente con I Wonder dal 26 febbraio – è un film estremamente complesso ma anche terribilmente affascinante. Non parliamo di noiosa... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

