La lavastoviglie racconta la fine di un' era in cui il tempo delle donne era scandito dalla fatica manuale Una storia di ingegno femminile che oggi nel 2026 continua a garantirci il bene più prezioso | il tempo libero

Nel 2026, la lavastoviglie testimonia la fine di un'epoca in cui le donne trascorrevano ore a lavare i piatti a mano. Questa invenzione, nata nel 1886 grazie a Josephine Cochrane, ha rivoluzionato le faccende domestiche e regalato più tempo libero alle famiglie. La signora Cochrane, nipote di un inventore di battelli a vapore, aveva deciso di semplificare la vita delle donne che, all’epoca, dedicavano gran parte delle loro giornate alla pulizia dei piatti. Oggi, a distanza di 140 anni, questa macchina continua a svolgere quel ruolo, permettend

S ono passati 140 anni da quando tutto ebbe inizio. Era esattamente il 1886. Josephine Cochrane era una signora facoltosa, nipote dell’inventore del battello a vapore, che amava dare feste e circondarsi di lusso. Stanca, però, di vedere le sue preziose porcellane del XVII secolo uscire sempre scheggiate o rotte dal lavaggio a mano della servitù, decise di costruire qualcosa che potesse evitare tutto questo. Si chiuse nel capanno dietro casa e iniziò a misurare piatti, tazze e tazzine, progettando rastrelliere specifiche che potessero tenerli fermi mentre l’acqua faceva il suo lavoro. Josephine Cochrane aveva inventato il prototipo della lavastoviglie che oggi, compie ben 140 anni di ottimo lavoro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

