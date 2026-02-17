Nel 2026, la lavastoviglie testimonia la fine di un'epoca in cui le donne trascorrevano ore a lavare i piatti a mano. Questa invenzione, nata nel 1886 grazie a Josephine Cochrane, ha rivoluzionato le faccende domestiche e regalato più tempo libero alle famiglie. La signora Cochrane, nipote di un inventore di battelli a vapore, aveva deciso di semplificare la vita delle donne che, all’epoca, dedicavano gran parte delle loro giornate alla pulizia dei piatti. Oggi, a distanza di 140 anni, questa macchina continua a svolgere quel ruolo, permettend

S ono passati 140 anni da quando tutto ebbe inizio. Era esattamente il 1886. Josephine Cochrane era una signora facoltosa, nipote dell’inventore del battello a vapore, che amava dare feste e circondarsi di lusso. Stanca, però, di vedere le sue preziose porcellane del XVII secolo uscire sempre scheggiate o rotte dal lavaggio a mano della servitù, decise di costruire qualcosa che potesse evitare tutto questo. Si chiuse nel capanno dietro casa e iniziò a misurare piatti, tazze e tazzine, progettando rastrelliere specifiche che potessero tenerli fermi mentre l’acqua faceva il suo lavoro. Josephine Cochrane aveva inventato il prototipo della lavastoviglie che oggi, compie ben 140 anni di ottimo lavoro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La lavastoviglie racconta la fine di un'era in cui il tempo delle donne era scandito dalla fatica manuale. Una storia di ingegno femminile che oggi, nel 2026, continua a garantirci il bene più prezioso: il tempo libero

