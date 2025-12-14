Milan la coperta è corta E nel finale manca un rigore al Sassuolo

Il Milan si ferma sul pareggio 2-2 contro il Sassuolo in una partita ricca di emozioni. Nonostante le difficoltà difensive, l’allenatore Allegri si mostra soddisfatto dell’impegno dei suoi, sottolineando l’importanza di limitare i gol subiti. La gara ha acceso discussioni su alcune decisioni arbitrali, tra cui un possibile rigore non assegnato ai neroverdi.

Milano – "Dobbiamo cercare di limitare i gol presi, ma non ho nulla da rimproverare alla squadra" commenta Max Allegri dopo la gara contro il Sassuolo, finita 2-2. La coperta è corta, alla lunga la mancanza non mente nel calcio, mai. Il Milan che con il Sassuolo perde due punti nella corsa Scudetto è questo: una squadra con alcuni protagonisti a corto di fiato, e senza alternative dalla panchina. Poi, lo stesso Max Allegri, ci mette del suo. Più che togliendo Christian Pulisic invece che Nkunku davanti, ritardando l'inserimento di Estupinan e Athekame sino al recupero. Difficile pensare che sia frutto di un pensiero fisso sulla Supercoppa, il tecnico toscano anzi vuole sempre vedere il bicchiere mezzo pieno: "Oggi sembrano due punti persi, in realtà col tempo capiremo che non è così".

