Sciopero a oltranza al Louvre | la protesta dei dipendenti per la sicurezza colabrodo e l’organico ridotto all’osso – Il video

I dipendenti del Louvre hanno avviato uno sciopero a oltranza, protestando contro le condizioni di sicurezza precarie e il personale ridotto all'osso. La protesta rischia di compromettere l'esperienza di visitatori che avevano prenotato un soggiorno a Parigi per le festività natalizie, mettendo in discussione uno dei simboli più iconici della città.

Chi ha prenotato una fuga romantica a Parigi per Natale o Capodanno rischia di non poter godere di una delle chicche più amate della capitale francese: il Louvre. Nel corso di un’assemblea generale organizzata nella mattinata di oggi, lunedì 15 dicembre, i lavoratori del celebre museo parigino hanno approvato l’appello allo sciopero invocato dai sindacati. Il via libera allo sciopero. Le porte del Louvre sono rimaste già chiuse questa mattina, proprio per permettere ai dipendenti dell’istituto di riunirsi in assemblea. Al termine della discussione, i circa 400 partecipanti hanno votato all’unanimità per proclamare uno sciopero a oltranza, volto soprattutto a protestare contro le condizioni di lavoro, finite ancora di più sotto i riflettori mediatici dopo il clamoroso furto dei gioielli di Napoleone del 19 ottobre scorso e l’ allagamento della biblioteca egizia dei giorni scorsi. Open.online Dopo un anno di sciopero nulla di fatto per levatrici in Francia Sciopero a oltranza al Louvre: la protesta dei dipendenti per la sicurezza colabrodo e l’organico ridotto all’osso – Il video - I lavoratori del museo parigino hanno approvato all'unanimità la mobilitazione, che potrebbe protrarsi anche durante le feste ... open.online Parigi, dipendenti del Louvre in sciopero a oltranza: museo chiuso ai visitatori - Dipendenti del Louvre in sciopero a Parigi: protesta contro condizioni di lavoro critiche e carenze nella gestione del museo più visitato al mondo. notizie.it

