Germania il Segretario di Stato Usa Rubio arriva a Monaco per la Conferenza sulla Sicurezza

Marco Rubio, Segretario di Stato degli Stati Uniti, è arrivato a Monaco per partecipare alla Conferenza sulla Sicurezza, che si tiene quest’anno sotto il segno delle tensioni tra l’Europa e la Russia, e si concentrerà sui nuovi rischi nel settore energetico e militare.

Molti alti funzionari europei, il segretario di Stato americano Marco Rubio e altri si stanno riunendo a Monaco, in Germania, per la Conferenza sulla sicurezza. Venerdì si apre l'incontro annuale delle massime figure della sicurezza internazionale che lo scorso anno ha visto una crescente spaccatura tra Stati Uniti ed Europa. La Conferenza sulla sicurezza di Monaco si apre con un discorso del cancelliere tedesco Friedrich Merz, uno dei 15 capi di Stato e di governo dei Paesi dell'Unione europea che partecipano. Tra gli altri ospiti attesi alla conferenza che durerà fino a domenica figurano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi.