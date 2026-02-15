Usa segretario di Stato Rubio atterra a Budapest dopo la tappa in Slovacchia

Marco Rubio, segretario di Stato americano, è atterrato a Budapest domenica mattina dopo aver visitato la Slovacchia, dove ha incontrato funzionari locali e discusso di sicurezza regionale. La sua visita si concentra sulla volontà di sostenere i rapporti tra gli Stati Uniti e i paesi dell’Europa centrale, in un momento di crescente tensione nella regione. A Budapest, Rubio ha incontrato il ministro degli Esteri ungherese per discutere di cooperazione e di come rafforzare la collaborazione tra i due paesi.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato domenica in Ungheria, dopo una giornata trascorsa in Slovacchia nell'ambito delle visite volte a rafforzare i legami tra i due paesi dell'Europa centrale e gli Stati Uniti. La visita fa seguito al discorso di Rubio all'annuale Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove sabato ha offerto un messaggio rassicurante agli alleati dell'America, assumendo un tono meno aggressivo ma comunque fermo sull'intenzione dell'amministrazione di rimodellare l'alleanza transatlantica e spingere le sue priorità dopo più di un anno di retorica spesso ostile del presidente Donald Trump nei confronti degli alleati tradizionali.