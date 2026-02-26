Il Riesame di Milano boccia anche il ricorso inutile per l’inchiesta urbanistica

È arrivata l’ennesima e definitiva bocciatura dell’operato della procura di Milano in merito all’indagine sul “Pirellino”, il progetto urbanistico di Coima poi sfumato. Sbagliando non si impara A Milano in 4 mila attendono il destino delle loro case travolte dalle inchieste. Per ora tutto fermo Repetita iuvant, ma non sempre dagli errori si impara. Ieri è arrivata dal Tribunale del Riesame di Milano l’ennesima e definitiva bocciatura dell’operato della procura di Milano in merito all’indagine sul “Pirellino”, il progetto urbanistico di Coima poi sfumato. Un’indagine ideologicamente concepita e spericolatamente condotta ai pm del pool urbanistico (accuse già cassate di corruzione e “induzione indebita a dare o promettere utilità”, l’ipotesi caduta definitivamente ora, arresti indebiti e subito annullati). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

