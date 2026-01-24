Inchiesta urbanistica Milano Tribunale del Riesame dissequestra il palazzo di Brera | Costruttori in buona fede operato in piena legalità - L' ORDINANZA

Il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto il dissequestro della torre residenziale Unico-Brera in via Anfiteatro, annullando il precedente provvedimento. La decisione si basa sulla valutazione che gli operati siano stati svolti in buona fede e nel rispetto della legalità. L'inchiesta urbanistica riguardava la regolarità delle attività di costruzione e le eventuali responsabilità degli operatori coinvolti.

Disposto il dissequestro della torre residenziale Unico-Brera in via Anfiteatro, il Riesame ha annullato "il decreto impugnato, non sussistendo il fumus dell'elemento soggettivo dei reati di cui ai capi d'incolpazione". Nell'inchiesta per il cantiere a Brera ci sono 27 indagati. Il Riesame ha accolto il ricorso delle difese. Ora la Procura potrà a sua volta rivolgersi alla Cassazione. Per il progetto Unico Brera, che prevede la realizzazione di una torre di 11 piani, ci sono 27 indagati. È successo ieri a Milano, negli uffici dell'Urbanistica di via Sile, l'incontro tra il Comitato Famiglie sospese e la vicesindaca Anna Scavuzzo. Al centro del confronto, la situazione di chi è rimasto senza casa dopo il blocco dei cantieri finiti sotto inchiesta.

