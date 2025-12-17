Auguri solidali dal Rotary Puccini Magica serata da tutto esaurito
Il Rotary Club Lucca Giacomo Puccini ha ospitato una serata speciale presso Villa Poschi, dedicata agli auguri di Natale. L’evento, caratterizzato da un’atmosfera elegante e di grande spirito di solidarietà, ha visto il tutto esaurito e ha rafforzato il senso di comunità e servizio tra i partecipanti.
Si è respirata un’aria magica, intrisa di eleganza e spirito di servizio, martedì 9 dicembre, nella magnifica cornice di Villa Poschi, dove il Rotary Club Lucca Giacomo Puccini ha celebrato la sua tradizionale Cena degli auguri di Natale. Un appuntamento che non ha tradito le aspettative, anzi, le ha superate con un tutto esaurito, confermando la forza e l’attrattiva del Club. È stata una serata dove l’amicizia e la missione rotariana si sono fuse perfettamente, infatti non si è trattato solo di scambiarsi i tradizionali auguri di Natale, ma di rinnovare un impegno concreto verso il prossimo. Il momento centrale e più atteso della serata è stata, infatti, la lotteria di beneficenza, un’iniziativa che si è dimostrata estremamente fruttuosa. Lanazione.it
