il rotary club lucca giacomo puccini distribuisce 200 pacchi

Un gesto concreto di solidarietà e un esempio brillante del motto “ Rotary del fare ”: il Rotary Club Lucca Giacomo Puccini ha completato un’importante iniziativa benefica, distribuendo ben 200 pacchi alimentari destinati alle famiglie e alle realtà più bisognose del territorio. L’operazione, che ha mobilitato i soci del Club in un momento di grande unità, ha permesso di sostenere diverse realtà caritative locali. I pacchi, la cui distribuzione è avvenuta presso la Conad di Sant’Anna, sono stati infatti ripartiti tra la Comunità di Sant’Egidio rappresentata dal Presidente Michele Giannelli, Don Lucio Malanca per la Parrocchia del Centro Storico e la Caritas di San Macario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

