Nel 2025, i miliardari italiani continuano a crescere sia in numero che in patrimonio. Forbes presenta la nuova classifica dei

© Today.it - Ricchi sempre più ricchi (e più numerosi): chi sono i "Paperoni" d'Italia

Aumentano i miliardari italiani e aumenta anche il loro patrimonio. Forbes ha stilato l'ormai consueta classifica dei "Paperoni" d'Italia, che nel 2025 sono diventati 79, cinque in più dello scorso anno. A salire è anche il totale delle loro ricchezze, arrivato a quota 357,2 miliardi, contro i. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Oxfam: ricchi sempre più ricchi mentre aumentano le disuguaglianze

Leggi anche: Poveri sempre più poveri, ricchi sempre più ricchi: così in Lombardia crescono le disparità

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Chi sono i 9 più ricchi in Emilia Romagna | la classifica di Forbes dei miliardari italiani; Nel 2025 è cresciuto il numero dei miliardari in Italia Ora sono 79 | il più ricco resta Ferrero poi Pignataro e Devasini.

Crescono i miliardari in Italia: ecco chi sono gli uomini più ricchi del Paese I paperoni sono sempre di più e sempre più ricchi - facebook.com facebook