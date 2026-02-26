Il Real Madrid è il futuro avveniristico del calcio | una multinazionale stadio del futuro e ricchi che diventano sempre più ricchi

Il Real Madrid si conferma come uno dei club più potenti nel panorama calcistico mondiale, con un fatturato che supera il miliardo di euro. La gestione del club si distingue per investimenti nel settore infrastrutturale e una strategia di crescita che rafforza la sua posizione finanziaria. La solidità economica permette al club di mantenere un ruolo di leadership nel calcio internazionale, attirando investimenti e partnership di alto livello.

Il Real Madrid è l’esempio di una multinazionale del calcio e di come i ricchi diventino sempre più ricchi Nessuno ha un fatturato maggiore: 1,16 miliardi, che salgono a 1,19, aggiungendo le plusvalenze. L’ultimo bilancio del Real Madrid, quello al 30 giugno 2025, manda al macero una volta di più la favoletta che parla del calcio come di un settore a sé stante, distaccato dalla società. La realtà è opposta: il calcio è immerso nella società e ne riproduce tutte le caratteristiche. Come, ad esempio, quella attualmente più disturbante: i ricchi diventano sempre più ricchi. Le cifre sono chiare: un quarto di secolo fa, nel 1999-2000, il fatturato del Real fu di 118 milioni di euro: in base alla rivalutazione Istat, equivalgono a 188 milioni attuali, dunque un incremento in termini reali di poco superiore a sei volte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

