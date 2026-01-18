Il nuovo ponte San Michele non piace a tutti | Porterà traffico e smog in Brianza

Il nuovo ponte San Michele a Paderno Dugnano suscita opinioni contrastanti. Realizzato da Rfi con il supporto delle autorità regionali e provinciali, si inserisce accanto al vecchio struttura. Mentre alcuni ritengono possa migliorare la viabilità, altri temono un aumento di traffico e smog in zona. La realizzazione rappresenta un intervento importante per il miglioramento delle infrastrutture, ma solleva anche questioni legate all’impatto ambientale e sulla qualità della vita dei residenti.

Il nuovo ponte San Michele, l'opera che gli ingegneri di Rfi, con il sostegno dell’assessora lombarda ai Lavori pubblici Claudia Maria Terzi, il sottosegretario regionale Mauro Piazza e il vicepresidente provinciale lecchese Mattia Micheli, vogliono costruire a Paderno Dugnano, accanto al vecchio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Nuovo ponte San Michele, scatta l’allarme traffico. Ecco tutti i dubbi e contestazioni

Il traffico si intensifica con l'apertura del nuovo ponte San Michele, scatenando preoccupazioni e proteste a Cornate. Mentre la provincia e la regione avanzano richieste di confronto, crescono i dubbi e le contestazioni sulla gestione e le ricadute sul territorio. Una questione calda che richiede attenzione e dialogo tra tutte le parti coinvolte.

Il nuovo ponte San Michele divide ancora: “Saremo soffocati dal traffico”

Il nuovo ponte San Michele a Paderno d’Adda rappresenta un elemento chiave per la viabilità locale, ma il traffico intenso continua a creare disagi e congestioni. La presenza di molteplici attraversamenti e la ripetizione di percorsi contribuiscono a rendere difficile la circolazione, generando spesso situazioni di congestione. Questa situazione evidenzia la complessità di un collegamento che, pur migliorando alcuni aspetti, non ha ancora risolto completamente le criticità di mobilità nella zona.

