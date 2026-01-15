Il nuovo ponte San Michele divide ancora | Saremo soffocati dal traffico

Il nuovo ponte San Michele a Paderno d’Adda rappresenta un elemento chiave per la viabilità locale, ma il traffico intenso continua a creare disagi e congestioni. La presenza di molteplici attraversamenti e la ripetizione di percorsi contribuiscono a rendere difficile la circolazione, generando spesso situazioni di congestione. Questa situazione evidenzia la complessità di un collegamento che, pur migliorando alcuni aspetti, non ha ancora risolto completamente le criticità di mobilità nella zona.

Paderno d’Adda (Lecco) – Una sorta di gioco dell’oca, dove si ripassa sempre dal via, cioè Paderno d’Adda. È il gioco dell’oca del nuovo ponte San Michele, che gli ingegneri di Rfi, con il beneplacito dell’assessora lombarda ai Lavori pubblici Claudia Maria Terzi, il sottosegretario regionale Mauro Piazza e il vicepresidente provinciale lecchese Mattia Micheli, vogliono costruire sempre a Paderno, accanto al vecchio manufatto San Michele. CARDINI LECCO PADERNO D'ADDA - PONTE DI SAN MICHELE SUL FIUME ADDA - PROGETO PER UN NUOVO PONTE FERROVIARIO - ARCHIVIO I temi caldi. Realizzarlo lì significherebbe tuttavia non solo offuscare lo storico viadotto realizzato tra il 1887 e il 1889, che era in lizza per diventare una meraviglia dell’umanità, e nemmeno abbattere case e negozi; comporterebbe infatti pure dirottare nel centro dei paesi del Meratese e della confinante Brianza migliaia di automobilisti e camionisti, che invece ora incrociano altre strade. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il nuovo ponte San Michele divide ancora: “Saremo soffocati dal traffico” Leggi anche: Nuovo ponte San Michele, scatta l’allarme traffico. Ecco tutti i dubbi e contestazioni Leggi anche: Avviato il tavolo di lavoro per individuare i nodi critici del traffico con il nuovo ponte San Michele Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il nuovo ponte San Michele divide ancora: “Saremo soffocati dal traffico”; Nuovo ponte di Paderno d’Adda, rischio collasso del traffico; Nuovo ponte San Michele, sindaci del Meratese: «Vogliamo un tavolo tecnico»; Nuovo Ponte, Micheli: “Va posto accanto all’attuale. Non esistono alternative”. Il nuovo ponte San Michele divide ancora: “Saremo soffocati dal traffico” - Paderno d’Adda (Lecco) – Una sorta di gioco dell’oca, dove si ripassa sempre dal via, cioè Paderno d’Adda. ilgiorno.it

Nuovo ponte San Michele, le preoccupazioni del comitato: “Gravi lacune nei progetti, si valutino scenari meno impattanti” - Il Comitato per la Tutela e la Valorizzazione del Quartiere Ponte e Monastero dei Verghi ha presentato le sue osservazioni all’interno di un documento che, spiegano, “è stato elaborato per contribuire ... bergamonews.it

Ponte San Michele, in campo la Regione: «Il viadotto misto è la soluzione migliore» - La Regione prende posizione sul nuovo ponte alternativo al ponte sull’Adda San Michele fra Calusco e Paderno. ecodibergamo.it

