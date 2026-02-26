Il principe ribelle da film a fumetto | in libreria la storia che racconta la Palermo capitale del Regno di Sicilia

Arriva in libreria “Il principe ribelle”, adattamento a fumetti del film omonimo diretto nel 1947 da Pino Mercanti e girato interamente a Palermo e nella Valle dei Templi, tratto dal romanzo storico Coriolano della Floresta di Luigi Natoli. Il volume, firmato da Antonio La Torre Giordano (sceneggiatura) ed Elisa Montali (disegni), con la prefazione di Francesco Scimemi, è pubblicato da Edizioni Lussografica ed è il terzo titolo della collana “I classici del cinema a fumetti”, dopo “I Beati Paoli, i cavalieri dalle maschere nere” e “Il giorno della civetta”. Un progetto editoriale che intreccia memoria, storia e sperimentazione visiva, coniugando letteratura, cinema e fumetto in un unico mezzo narrativo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

