Le guerre di Lucas Episodio II | la recensione del fumetto che racconta la nascita de L’impero colpisce ancora

Dopo un primo volume che si concentrava sulla creazione del mito di Star Wars, Le guerre di Lucas - Episodio II, ci porta dietro le quinte di quello che è considerato da molti il migliore della saga: L'impero colpisce ancora. Un anno e mezzo fa, Le Guerre di Lucas ci aveva stupiti e conquistati per come raccontava, in forma di fumetto, il dietro le quinte della creazione del mito di Star Wars con un'unica perplessità: ci era dispiaciuto fermarci lì, al solo primo film di una saga che aveva partorito altre 8 film divisi in 3 trilogie e che prosegue ancora oggi. Una perplessità spazzata via nelle scorse settimane, quando Bao Publishing ha annunciato e poi pubblicato il secondo volume di questa serie realizzata da Renaud Roche e Laurent Hopman: l'episodio II de Le guerre di Lucas porta avanti quel . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

